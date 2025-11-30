O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu a superioridade do Flamengo na final da Copa Libertadores neste sábado (29), mas também fez questão de ironizar a arbitragem pela não expulsão do volante rubro-negro Erick Pulgar após entrada dura no zagueiro Bruno Fuchs.\nEm jogo no Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo venceu por 1 a 0, gol de Danilo, e tornou-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão do continental.\n"Não vou justificar muito, apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão, de final. Acho sinceramente que a experiência ganhou da irreverência, foram melhores. Apesar do jogo ter sido decidido nos detalhes, o adversário foi melhor que o Palmeiras", afirmou Abel após a partida.\nEle acrescentou que faltou "ousadia e coragem" para os jogadores do Palmeiras, em especial após o gol do Flamengo.