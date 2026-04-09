O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, levou uma punição pesada no STJD por causa das expulsões em jogos do Brasileiro. Somando dois processos, pegou oito jogos de suspensão.\nApenas no caso envolvendo o clássico contra o São Paulo, o treinador levou seis jogos de gancho. Ele ainda foi julgado pela expulsão contra o Fluminense, que rendeu mais dois jogos de suspensão. Todas as decisões desta quinta-feira (9) foram em primeira instância e, portanto, são passíveis de recurso.\nAbel já cumpriu duas partidas -a automática de cada uma das suspensões.\nCOMISSÃO PEGA PESADO\nO julgamento do caso aconteceu na segunda comissão disciplinar. E ficou claro que Abel foi julgado pelo conjunto da obra e o histórico de expulsões no futebol brasileiro.\nNos dois casos, o técnico português foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê gancho a quem agir de forma contrária à ética desportiva.