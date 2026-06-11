Na Copa do Mundo dividida em três países, a primeira cerimônia de abertura, na Cidade do México, foi tão rápida quanto um show do intervalo.\nNa terceira festa do gênero no Estádio Azteca, artistas latinos se revezaram mais rápido que grupos de quadrilhas de festa junina.\nA primeira atração musical foi com o veterano grupo de pop rock Maná, quase tão antigos quanto a Copa de 1986 (a segunda no México, depois do Mundial de 1970).\nSport tropeça, e Vila Nova termina rodada como líder da Série B\nDepois, entraram o cantor venezuelano Danny Ocean, conhecido por "Me Rehúso"; a artista Belinda Peregrín em parceria com o grupo Los Ángeles Azules; o rapper J. Balvin e o cantor de reggaeton Ryan Castro.\nTudo antes da principal atração da festa: a colombiana Shakira, que cantou a música oficial do torneio, "Dai Dai", ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.