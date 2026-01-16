Imagem mostra ônibus da delegação do Águia de Marabá após acidente na BR 153 (Divulgação/PRF)\nUm acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá terminou com a morte do preparador físico Hecton Alves Lima, de 33 anos, na noite desta quarta-feira (15), no Tocantins. A batida aconteceu por volta das 19h25, no km 591 da BR 153, no município de Santa Rita do Tocantins, durante o retorno da equipe para Marabá, no Pará.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma colisão traseira entre o ônibus que transportava a equipe de futebol e um caminhão do tipo boiadeiro que permanecia parado na rodovia. No local os agentes constataram a morte do preparador físico da equipe.\nEm nota, o clube informou que o técnico Ronan Tyezzer Rodrigues da Silva, de 44 anos, sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento hospitalar. Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) relatou que Ramon Nilton Vieira, de 31 anos, Renye Silva Farias, de 41 anos, e uma criança de 11 anos permanecem em estado estável.