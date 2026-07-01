André Luiz Pitta Pires foi aclamado, na Assembleia Geral Eleitoral realizada nesta quarta-feira (1º), presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF) para o quadriênio de 2027 a 2031. O dirigente liderou a Chapa FGF Forte e, como não houve oposição, foi aclamado e volta à presidência da entidade a partir do dia 1º de maio de 2027, ao lado dos dois vice-presidentes: Ronei Ferreira de Freitas Júnior e Leonídio José dos Anjos.\nNo processo eleitoral da FGF, 72 entidades - clubes profissionais e de base e ligas de futebol amador - poderiam votar. Desses, 50 representantes compareceram no Castro 's Park Hotel para referendar o nome de André Pitta e dos aliados dele.\nAndré Pitta (C) ao lado dos dois vices: Ronei Ferreira de Freitas Júnior (D) e Leonídio José dos Anjos (E) (Diomício Gomes / O Popular)