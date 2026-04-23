Na manhã desta sexta-feira (24), a partir das 10 horas, a 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará sete pautas, entre elas as acusações de racismo contra o Vila Nova e outros incidentes na partida contra o Operário-PR. A reportagem do POPULAR conversou com o procurador do caso e com a defesa do clube colorado.\nO advogado do Vila Nova, Paulo Henrique Pinheiro, comentou que não pode antecipar os argumentos de defesa, por questão estratégica. “A denúncia da Procuradoria pede condenações pesadas ao clube, porém nossa expectativa é que, após toda a produção da prova e defesa, sejamos absolvidos. Vamos em busca disso”, declarou.\nRonald Barbosa, que será o procurador do caso no julgamento desta sexta (24), informou que não poderia comentar a respeito do caso de maneira específica porque fará a acusação. Mas analisou, de forma mais abstrata, como casos de racismo são tratados no STJD.