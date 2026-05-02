Uma das principais contratações do Vila Nova para 2026, Marquinhos Gabriel sustenta o status de titular desde o início da temporada, apesar de algumas atuações instáveis no Campeonato Goiano. Desde a chegada do técnico Guto Ferreira, o meio-campista se encontrou e vem sendo peça importante no bom momento colorado.\nMarquinhos Gabriel foi a 9ª contratação anunciada pelo Vila Nova para 2026. Com passagens em diversos clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Palmeiras, Corinthians, Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco e Goiás, o jogador de 35 anos defendeu o Avaí no ano passado, com 47 jogos, quatro gols e sete assistências.\nCom o Vila Nova, Marquinhos Gabriel fez a sua estreia no primeiro jogo da temporada, em vitória por 2 a 1 sobre a Abecat, fora de casa, pela rodada inicial do Goianão. Ele deu a sua primeira contribuição para gol na partida seguinte, na vitória por 3 a 2 sobre a Anapolina no OBA, onde balançou as redes.