A administração do Serra Dourada criou o projeto “Sou vizinho do Serra” para se aproximar de moradores e informá-los sobre os planos do Complexo Serra Dourada para o futuro dos equipamentos esportivos que devem entrar em reforma a partir de junho deste ano. O projeto também será um canal de atendimento para a população para dúvidas e informações sobre eventos.\nCinco mil panfletos foram distribuídos nos bairros que fazem parte do entorno do estádio Serra Dourada, como Alto da Glória e Jardim Goiás, por exemplo. Mais cinco mil vão ser distribuídos nos próximos dias. Os panfletos informam os contatos junto à nova administração do complexo esportivo.\nNas últimas semanas, a head de comercial, marketing e relacionamento do Complexo Serra Dourada, Kika Branco, se reuniu com representantes de associações de bairros que estão no entorno do local para apresentar detalhes do projeto “Sou vizinho do Serra” e também sobre a reforma de modernização, que deve ser iniciada em junho e durar cerca de dois anos.