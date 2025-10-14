O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, criticou a equipe que foi goleada pelo Volta Redonda, por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (13), no Estádio Raulino de Oliviera, no interior fluminense. Para o dirigente, o time não existiu em campo no jogo diante de um adversário que luta para evitar a queda à Série C.\n"Foi o pior jogo do Atlético-GO no ano. Parecia que o time comeu uma feijoada", ironizou o dirigente. Segundo ele, "este time não me representou" e, por causa da atuação apática e desorganizada, espera que consiga se recuperar para o clássico do próximo sábado (18), contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly.\n"O time estava totalmente desconectado, não conseguiu criar nada. O adversário (Volta Redonda) ganhou de forma merecedora", reconheceu Adson.\nNesta temporada, o Dragão não se deu bem quando disputou clássicos. Foi duas vezes derrotado pelo Vila Nova (3 a 1, no Accioly, pelo Goianão, e 1 a 0, pela Série B, no OBA). Contra o Goiás, perdeu uma vez (2 a 1, no Accioly), empatou de 0 a 0, pela Série B, e venceu o alviverde por 2 a 1, pelo Estadual, na Serrinha.