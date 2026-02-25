A vitória de 1 a 0 sobre o Primavera-MT garantiu o Atlético-GO na 3ª fase da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly, mas a atuação apática da equipe provocou novas críticas do presidente do clube, Adson Batista. Ele reprovou o fraco futebol mostrado em casa contra um estreante no torneio e que pela primeira vez jogou fora do Mato Grosso.\nPorém, o dirigente atleticano aposta em uma grande atuação no domingo (1º) diante do Vila Nova, pela fase semifinal do Estadual. O clássico será disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), e o Dragão ganhou a ida por 2 a 0.\n"O Atlético-GO vai jogar bem domingo (1º). É clássico, é jogo grande. O Vila vai jogar com a torcida junto. Vai ser um jogo totalmente diferente. O problema é fazer os atletas (do Atlético-GO) entenderem que são profissionais. Atleta profissional não pode jogar neste nível", criticou o dirigente, apontando o que tem sido um dos problemas do time neste início de temporada - a capacidade de conquistar bons resultados nos jogos sob pressão e, no lado oposto, de cair de forma assustadora contra times de menor expressão, como nas derrotas para Jataiense (3 a 1) e Goiatuba (2 a 1), nos empates em casa contra o Crac (0 a 0) e Abecat Ouvidorense (1 a 1).