O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, falou na tarde desta quinta-feira (24) sobre o clássico contra o Goiás, a escolha do árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio para apitar o jogo e ressaltou que espera "foco" do time atleticano na partida, que ele define como decisiva.\nO dirigente elogiou o goleiro do Goiás, Tadeu, definindo-o como "um dos melhores goleiros do País, que não gosta de perder" e afirmou que ele não vê nenhum tipo de vantagem do Dragão, sobre o adversário, que está com salários atrasados, além das premiações e direitos de imagem que ainda não foram pagos ao elenco, à comissão técnica e funcionários do Goiás.\nAs duas equipes se enfrentam no sábado (26), às 18h30, no Estádio da Serrinha. "Espero que a nossa equipe tenha espírito diferente", disse Adson Batista.\nAté agora, em clássicos na Série B, o Atlético-GO foi derrotado duas vezes pelo Vila Nova (2 a 1 e 2 a 0) e empatou em casa com o Goiás (1 a 1). Aliás, nesta temporada, o Dragão não venceu o alviverde em quatro encontros - são três empates e o pior resultado, a perda do jogo (2 a 0) e do título do Estadual na final contra o time alviverde que, neste momento, atravessa grave crise financeira.