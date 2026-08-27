A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anserf), agência criada pela CBF no início deste ano para aplicar as regras de fair play financeiro no futebol brasileiro, instaurou procedimento para avaliar eventual conflito de interesse na venda da SAF do Vasco para o empresário Marcos Lamacchia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.\nNo âmbito do processo, a agência também proibiu que o Vasco mantenha relações com o Palmeiras - incluindo a negociação de atletas - e com a Crefisa, patrocinadora do clube paulista controlada por José Roberto Lamacchia, marido da dirigente e pai de Marcos Lamacchia.\nDesde o fim do ano passado, circulam informações sobre o interesse de Marcos Lamacchia na compra de 90% da SAF do Vasco, por um valor que pode chegar à casa dos R$ 3 bilhões.