Os planos do lateral esquerdo Nicolas para a temporada de 2026 são de repetir feitos que ele já conquistou pelo Atlético-GO: título goiano e acesso à Série A. O jogador de 28 anos foi apresentado como reforço do Goiás nesta terça-feira (6) e revelou que outra meta pessoal é voltar a jogar com regularidade.\n“O jogador tem que gostar de participar de momentos importantes. Quando se fala em títulos, finais são importantes. Conquistar títulos marca o jogador na história. Pelos clubes que passei sempre disputei finais. Tenho alguns estaduais, Sul-Americana pelo Athletico-PR (2021) e uma final de Copa do Brasil (2021), isso marca a história de um jogador no clube. Tenho dois títulos goianos e o objetivo no Goiás é repetir essas conquistas”, comentou Nicolas.\nO lateral defendeu o Atlético-GO nas temporadas de 2019 e 2020, sendo bicampeão goiano e com a conquista do acesso à elite em 2019. Ele atuou em 92 jogos pelo Dragão.