A Abecat Ouvidorense, que disputou as últimas duas edições do Campeonato Goiano e a 1ª fase da Série D do Brasileiro de 2026, anunciou nas redes sociais a fusão com um grupo de investidores ligados ao agronegócio e mudou de nome, o que resultou na criação do Agro Esporte Clube.\nO clube tem calendário definido para 2027, quando disputa a elite do Estadual e a Série D. A intenção é brigar para chegar entre os melhores do Goianão de 2027. Nos últimos dois anos, a Abecat chegou às quartas de final, mas foi eliminada por Anápolis e Atlético-GO. Além das pretensões de crescimento regional, o novo clube planeja ascensão em nível nacional.\nO Agro EC já foi apresentado nas redes sociais com o novo escudo e as novas cores. O clube vai funcionar no regime de uma Sociedade Anômina do Futebol (Saf), como já era a Abecat, deve continuar com parte do funcionamento em Ouvidor. A Abecat manda os jogos no Estádio Luiz Benedito, mas concentra as atividades de futebol (escolinhas, por exemplo) na sede de um clube social em Catalão.