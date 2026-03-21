O piloto Ai Ogura roubou a cena na última volta no último treino livre da MotoGP no Autódromo de Goiânia e registrou a volta mais rápida na atividade disputada na manhã deste sábado (21), que teve pista seca e sol predominante pela manhã. O piloto da Trackhouse registrou tempo de 1’18.237.\nAssim como ocorreu em todas as atividades, por todas as classes, algumas quedas ocorreram no último treino livre em Goiânia. Um deles foi do espanhol Alex Marquez, que é irmão de Marc Marquez e caiu quando finalizava a curva no mergulho.\nO brasileiro Diogo Moreira foi o 14º colocado no último treino livre. Ele registrou tempo de 1’19.075.\nOs pilotos terão pouco tempo de intervalo. O Q1 da MotoGP será disputado a partir das 10h50. Logo na sequência, a partir das 11h15 vai ocorrer o Q2, que define o grid das corridas de sprint, que vai ser disputada neste sábado a partir das 15 horas, e a principal, marcada para domingo (22), a partir das 15 horas.