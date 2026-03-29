O Goiás se prepara para jogar na quarta-feira (1º) diante do Londrina, adversário que o alviverde não enfrenta há quase cinco anos e diante do qual planeja manter a invencibilidade na temporada e, se possível, conquistar a segunda vitória na Série B.\nAs equipes começaram a Segundona com triunfo pelo mesmo placar - 3 a 1. O alviverde abriu o torneio batendo o América-MG, enquanto a agremiação do Paraná ganhou fora do Novorizontino, apontado como um dos favoritos ao acesso à elite nacional e atual vice do Paulistão 2026.\nA partida será disputada no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, onde a equipe esmeraldina planeja ampliar a invencibilidade nesta temporada - em 18 partidas, são 11 vitórias e sete empates.\nComo só restam outras duas equipes invictas - América-RN e Gama-DF - além do Goiás, o sarrafo sobe para os goianos. O Londrina perdeu só uma vez, 1 a 0 do Operário-PR, pela Copa do Brasil, e foi vice-campeão do Paranaense, superado na cobrança de pênaltis também pelo Operário-PR.