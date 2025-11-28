Michel Alves ainda não foi anunciado, mas será o novo diretor de futebol do Goiás. Ele já começou a trabalhar, ainda à distância, junto com o técnico Fábio Carille e o gerente de futebol Eduardo Pinheiro nos primeiros detalhes para a montagem do elenco esmeraldino visando a temporada de 2026.Na manhã desta sexta-feira (28), o dirigente fechou o acordo de duas temporadas com o clube goiano. Michel Alves é aguardado em Goiânia no início da próxima semana, quando deve ser apresentado pelo Goiás com a presença de dirigentes do clube esmeraldino, que seguem em silêncio e ainda não falaram após a perda do acesso à Série A no último final de semana.Desde a última quarta-feira (26), Michel Alves iniciou contatos com o técnico Fábio Carille e com o gerente Eduardo Pinheiro. O trio começou a esboçar o elenco do Goiás para o ano que vem e algumas posições no mercado são prioridades. O diálogo com atletas que ainda pertencem ao clube goiano está sendo feito por Eduardo Pinheiro.O Goiás vai buscar pelo menos um meia, um lateral esquerdo e um ou dois volantes para o ano que vem. Contratações para a zaga também podem ocorrer, mas desde que ocorram saídas - todos os zagueiros que terminaram a temporada de 2025 possuem contratos para 2026.O novo departamento de futebol tomou algumas decisões para o ano que vem. Com exceção do goleiro Thiago Rodrigues, todos os atletas que vão ter vínculos encerrados no fim deste ano foram avisados que não terão contratos renovados. Com isso, nomes como Rafael Gava, Welliton Matheus, Lucas Lovat e Gonzalo Freitas não devem permanecer no Goiás.Outra decisão foi não dificultar possíveis saídas de atletas que terminaram 2025 em baixa, mas têm contratos para o ano que vem. É o caso do volante Marcão, que recebeu proposta do Botafogo-SP, do zagueiro Titi, que foi sondado por clubes da Série B, e até do centroavante Anselmo Ramon, que foi procurado pelo Náutico e Sport.Cada caso será analisado por Michel Alves nos próximos dias, mas um pedido do Conselho de Administração é que a folha salarial do elenco seja reduzida para 2026.Por isso, jogadores com contratos para o ano que vem ainda não têm permanência garantida.Michel Alves será o terceiro profissional a ocupar o cargo de diretor de futebol no Goiás desde que o clube esmeraldino alterou o modelo de gestão, ao extinguir a direção executiva e criar um Conselho de Administração, no final de 2023.Antes dele, Angello Gonçalves e Lucas Andrino foram diretores de futebol do Goiás. O primeiro ficou pouco mais de três meses no cargo, entre dezembro de 2023 a março de 2024, enquanto o segundo foi contratado em abril de 2024 e demitido em outubro deste ano. Nenhum começou e terminou uma temporada no cargo.A negociação entre Goiás e Michel Alves começou no final de outubro, alguns dias depois da demissão de Lucas Andrino (dia 12 de outubro). As conversas avançaram no início de novembro e chegaram em sua reta final após o fim da Série B. Na última semana, as partes finalizaram os últimos detalhes do acordo, como salário, auxílios e bonificações.Michel Alves terá contrato de duas temporadas com o Goiás e a missão de montar o elenco que terá objetivo de voltar a conquistar títulos e o acesso à Série A.O novo dirigente do Goiás é ex-goleiro e jogou no futebol goiano em 2005, ano em que foi campeão goiano pelo Vila Nova, em 2011 em nova passagem pelo time colorado e em 2018, quando encerrou a carreira pelo Crac. Como atleta ainda defendeu equipes como o Internacional, Juventude, Ceará, Criciúma e o Brasil de Pelotas, onde foi revelado.Ele é dirigente desde 2018 e acumula passagens por Cuiabá (2018-2019), Guarani (2020-2022), Juventude (2022) e Novorizontino (2023-2025). Michel Alves trabalhou nas últimas três edições da Série B e bateu na trave do acesso à Série A em todas ocasiões.