Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique entraram em campo de colete na primeira parte do treino da seleção brasileira nesta terça-feira (9). Os demais, não. Mas isso está longe de indicar qualquer preferência de Carlo Ancelotti para a equipe titular que estreará pelo Brasil na Copa do Mundo.\nAo permitir que a imprensa acompanhe apenas os 15 minutos iniciais das atividades, período normalmente reservado ao aquecimento, o treinador italiano mantém o mistério sobre a formação que enfrentará o Marrocos no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília).\nGuto Miguel quer foco na categoria júnior antes do profissional e comenta título de Roland Garros: "Ficha não caiu"\nÉ somente quando câmeras e celulares já estão longe do gramado que Ancelotti faz, de fato, a divisão entre titulares e reservas. O que parece certo, porém, é que ele não terá Neymar à disposição —nem mesmo no banco de reservas— diante dos marroquinos.