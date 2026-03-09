Alan Mineiro, ex-jogador e ídolo da torcida colorada, é o novo auxiliar técnico do time sub-20 do Vila Nova, que é treinado por Jayme Algarte. A contratação foi anunciada pelo clube nesta segunda-feira (9).\nConhecido pela torcida como “rei dos clássicos”, Alan Mineiro disputou cinco temporadas com a camisa do Vila Nova, entre 2017 e 2021, com uma passagem pelo Fortaleza entre elas. Com o Tigre, o ex-meia fez um total de 156 jogos, com 45 gols marcados e um título conquistado: a Série C de 2020.\nAlan Mineiro se aposentou em 2024, depois de encerrar a carreira no Barcelona de Ilhéus. Como jogador, ele também defendeu equipes como Ferroviária, Corinthians, América-MG, Bragantino, Brasiliense e Aparecidense. Aos 38 anos, ele retorna ao Vila Nova para exercer uma função diferente.