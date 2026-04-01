Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 pode custar mais de R$ 1.000, considerando o preço do pacote e o total de cromos da coleção.\nPanini vai lançar o álbum da Copa do Mundo de 2026 em 1º de maio. A editora anunciou os detalhes do livro ilustrado nesta quarta-feira (01) e abriu pré-venda no site oficial.\nColeção terá 980 figurinhas, com 68 cromos especiais. O número cresce porque o Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções; na Copa de 2022, eram 670.\nCada envelope vai custar R$ 7 e virá com sete cromos. A Panini informou que o valor foi 'congelado' e mantém a proporção de R$ 1 por figurinha praticada nos últimos anos.\nPara completar o álbum só com pacotinhos, a conta passa de R$ 1.000. Como são 980 figurinhas e cada pacote traz sete, seriam necessários 140 pacotes, o que dá R$ 980 -sem considerar repetidas e o custo do álbum.