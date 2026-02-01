Carlos Alcaraz bateu Novak Djokovic por três 3 sets a 1 e venceu pela primeira vez o Australian Open. Com a conquista em Melbourne neste domingo (1º), o espanhol de 22 anos e 272 dias se tornou o jogador mais jovem da história a ser campeão dos quatro Grand Slams, os maiores torneios da temporada.\nNa Era Aberta do Tênis (após 1968), o recorde anterior era do seu compatriota Rafael Nadal. Ao ganhar o US Open em 2010, aos 24 anos, ele era até então o mais jovem atleta a completar os maiores torneios da modalidade.\nNadal, aliás, estava presente na final na Rod Laver Arena, em Melbourne, e foi reverenciado por Alcaraz. "É um privilégio ter você vendo a minha partida", disse o campeão.\nAntes de 1968, o americano Don Budge era o dono do recorde. Em 1938, com quase 22 anos e 363 dias, ele conquistou os quatro Grand Slams.