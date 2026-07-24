Após a surpreendente eliminação da Alemanha para o Paraguai na primeira pernada do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, o treinador Julian Nagelsmann foi duramente criticado pela imprensa alemã, que apontou os dedos para uma suposta falta de intensidade e personalidade dos jogadores durante a partida em Boston.\nComo resposta à terceira eliminação precoce - a equipe caiu ainda na fase de grupos nos Mundiais de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar-, a DFB (Deutscher Fußball-Bund, a federação alemã de futebol) demitiu Nagelsmann antes mesmo do fim do torneio da Fifa.\nNesta sexta-feira (24), a federação anunciou a contratação de Jürgen Klopp, um dos principais treinadores de clubes no século 21, na tentativa de reverter o quadro e conseguir um resultado melhor em 2030. "É o auge da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional. Vou dar tudo de mim", disse.