As primeiras etapas do Mundial de Motovelocidade em Goiânia, entre 1987 e 1989, contaram com a presença de apenas um brasileiro no grid. Alexandre Barros pilotou na capital goiana na classe 250cc, que era considerada uma porta de entrada para a principal categoria da motovelocidade.\nAlex Barros, como ficou conhecido, pilotava há alguns anos. Ele começou no ciclomotores (minibikers) entre 1979 e 1980. Foi campeão brasileiro na adolescência e em 1986 iniciou trajetória internacional no Mundial de Motovelocidade. Em seu terceiro ano na categoria, o paulista, então com 18 anos, pilotou pela primeira vez em Goiânia. Ele utilizou a moto Yamaha TZ250, da equipe venezuelana Venemotos.\n“Nessa edição, em 1988, eu fui convidado. Estava iniciando ainda no Mundial (de Motovelocidade) e não disputava toda a temporada. Eu lembro bem dessa corrida em Goiânia, eu não terminei. Eu caí. Estava nos primeiros anos, foi um período de aprendizado”, lembrou Alex Barros em entrevista ao POPULAR.