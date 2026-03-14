As primeiras etapas do Mundial de Motovelocidade em Goiânia, entre 1987 e 1989, contaram com a presença de apenas um brasileiro no grid. Alexandre Barros pilotou na capital goiana na classe 250cc, que era considerada uma porta de entrada para a principal categoria da motovelocidade.Alex Barros, como ficou conhecido, pilotava há alguns anos. Ele começou no ciclomotores (minibikers) entre 1979 e 1980. Foi campeão brasileiro na adolescência e em 1986 iniciou trajetória internacional no Mundial de Motovelocidade. Em seu terceiro ano na categoria, o paulista, então com 18 anos, pilotou pela primeira vez em Goiânia. Ele utilizou a moto Yamaha TZ250, da equipe venezuelana Venemotos.“Nessa edição, em 1988, eu fui convidado. Estava iniciando ainda no Mundial (de Motovelocidade) e não disputava toda a temporada. Eu lembro bem dessa corrida em Goiânia, eu não terminei. Eu caí. Estava nos primeiros anos, foi um período de aprendizado”, lembrou Alex Barros em entrevista ao POPULAR.O piloto voltou para Goiânia no ano seguinte, quando competiu a temporada inteira. A edição do GP do Brasil, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em 1989, encerrou o calendário da categoria.“O segundo ano (dele em Goiânia) já foi melhor. Eu fiz a temporada inteira com a Venemotos. Só que marcar pontos era sacrifício. Eu consegui chegar no 10º lugar. Naquele tempo, não tinham tantas motos como hoje, foram só 15 na minha categoria. Foi uma corrida muito boa”, acrescentou o ex-piloto, que aposentou em 2007 e tem feito vídeos sobre motovelocidade com entrevistas e análise no YouTube ao lado do irmão César Barros, que é comentarista e ex-piloto.Alex Barros recorda que não conseguiu conhecer Goiânia no final dos anos 1980. Quando o Mundial de Motovelocidade desembarcou na cidade pela primeira vez, foi um evento que movimentou a capital, mas alguns pilotos optaram por focar nas corridas.“Piloto não tem tempo para festas, essas coisas. Eu fui (para Goiânia) como piloto, não deu para me divertir. Estava nos primeiros anos na categoria, então queria estar focado e fazer um trabalho bem feito. Lembro de ter feito muitas reuniões técnicas, treinos, falei com a imprensa, cuidei da alimentação e descansei. Sei que a cidade parou, era um momento bem diferente para todos”, salientou o ex-piloto.Algo que marcou Alex Barros foi a distância para o autódromo. O brasileiro ficou hospedado no Castro’s Hotel, no setor Oeste. “Nossa, o autódromo era bem longe. Eu acho que andava uns 15km de estrada, a rodovia mesmo. Voltei em 2019 (para Goiânia) e vi que a cidade cresceu e ficou bem próxima do autódromo”, comentou.Alex Barros participou da MotoGP entre 1986 e 2007. Foram 21 temporadas e 276 largadas. O brasileiro conquistou sete vitórias na categoria e é, no motociclismo, a principal referência no País. Durante anos, foi o último brasileiro que pilotou na MotoGP. O hiato de 19 anos sem piloto brasileiro na categoria foi encerrado neste ano com a estreia do paulista Diogo Moreira na categoria. Na 1ª etapa, na Tailândia, o piloto brasileiro terminou na 13ª colocação e garantiu os primeiros pontos (três) na temporada.Após deixar a MotoGP em 2007, Alex Barros ficou dez anos sem pilotar de maneira profissional e voltou em 2017 para participar do SuperBike Brasil. Ele foi vice-campeão atrás de Eric Granado, que ficou com o título da categoria. Ele participou da competição até 2019.