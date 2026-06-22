O repórter Alex Escobar, 51, passou mal ao vivo durante a programação da Globo desta segunda-feira (22). Horas depois do episódio, ele não apresentou o 'Globo Esporte' ao lado de Fred Bruno, que explicou o motivo da ausência do colega.\nEscobar não se sentiu bem durante uma entrada ao vivo no 'Encontro com Patrícia Poeta'. O repórter, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo, pareceu se enrolar com as palavras e teve a passagem encurtada pela apresentadora do programa.\nO jornalista falava sobre a situação de Neymar na seleção brasileira. Após informar que o camisa 10 havia participado de seu primeiro treino completo com a equipe, Escobar teve dificuldade para dar sequência à fala e foi cortado por Patrícia, que tentou descontrair com o colega. Ele ainda conseguiu dizer que o técnico Carlo Ancelotti esperava contar com o jogador por 15 minutos no próximo jogo, antes de sair do ar.