O italiano Jannik Sinner conquistou neste domingo (15) o Masters 1000 de Indian Wells após derrotar o russo Daniil Medvedev por 2 a 0, parciais de 7/6(6) e 7/6(4).\nEsse é o primeiro título do tenista nº 2 do mundo em 2026 e em Indian Wells.\nNa campanha, Sinner eliminou o brasileiro João Fonseca nas oitavas de final em jogo muito parecido.\nO primeiro set foi de serviços confirmados para ambos os lados sem grandes erros de ambos.\nSinner teve dois break points no sétimo game, mas não aproveitou.\nSem observar Neymar, Ancelotti convoca nesta segunda (16) para últimos testes antes da lista final\nUefa cancela Finalíssima 2026 após impasse com a Argentina sobre datas\nAntonelli vence pela 1ª vez na Fórmula 1, e Bortoleto sequer larga no GP da China\nA única quebra veio no set tie-break, que virou set point para o italiano e ele fez 8 a 6, abrindo 1 a 0 no placar.