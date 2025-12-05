Pela 1ª rodada da Copinha Feminina de 2025, as duas equipes goianas estrearam com derrotas expressivas diante de times cariocas. Pelo Grupo A, o Aliança foi goleado por 11 a 0 pelo Flamengo. No Grupo E, o Vila Nova foi superado por 6 a 0 pelo Fluminense. Agora, ambas buscam a primeira vitória na competição.\nO próximo adversário do Aliança na Copinha Feminina será o Criciúma, neste domingo (7), às 17 horas, no CERET, em Tatuapé-SP. Já o Vila Nova enfrenta o Santos na mesma data, às 11 horas, na Arena Ibrachina, no bairro da Mooca, em São Paulo-SP.\nCBF reformula calendário e aumenta premiação das competições femininas\nFifa trará ao Brasil amistosos de seleções femininas em 2026\nTime feminino do Vila Nova fecha o ano com bicampeonato estadual e acesso e projeta 2026\nA Copinha Feminina é uma competição que começou a ser disputada em 2023. O Flamengo foi campeão da 1ª edição ao derrotar o Botafogo na final. Em 2024, o Fluminense ficou com a taça e bateu o Internacional na decisão.