Pela 2ª rodada da Copinha Feminina de 2025, as representantes goianas voltaram a ser derrotadas e estão eliminadas da competição. O Vila Nova foi goleado pelo Santos por 6 a 0, na Arena Ibrachina, e o Aliança perdeu para o Criciúma por 3 a 2, no CERET, após abrir dois gols de vantagem e levar a virada no 2º tempo.\nLeia também\n+ Saiba como foi a 1ª rodada da Copinha Feminina para os times goianos\nCom esse resultado, o Vila Nova, que integra o Grupo E, está eliminado com uma rodada de antecedência. A equipe colorada encerra sua participação na próxima quarta-feira (10), às 11 horas, contra o Sport.\nO Aliança, que acabou eliminado após o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Flamengo neste domingo (7), enfrenta, na 3ª rodada, o Corinthians também na quarta (10), às 17 horas.\nNa Copinha 2025, os líderes de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, além dos três primeiros colocados de cada chave.