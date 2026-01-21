O Aliança será o primeiro clube goiano da história a disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Após conquistar o título do Goianão Feminino Sub-20 de 2025, na 1ª edição, ao vencer o Atlético-GO na final, a Onça garantiu a vaga na competição nacional, que foi confirmada na última terça-feira (20) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).\nA competição será realizada entre os dias 8 de março e 28 de maio. O torneio vem se consolidando como uma das principais plataformas de projeção para jovens atletas, reunindo clubes de diferentes regiões do país e ampliando a visibilidade das promessas do futebol feminino nacional.\nVila Nova desiste de jogar clássico no Serra Dourada: "Valor quase três vezes superior"\nCalendário do futebol feminino goiano\nEm 2026, o futebol feminino goiano contará com um calendário um pouco maior. O Vila Nova, atual campeão goiano, disputará o Campeonato Brasileiro Feminino A2, com início marcado para 14 de março e término em 19 de setembro. A competição ganhou oito datas a mais em relação à edição anterior, passando de 13 para 21, em razão do novo calendário estipulado pela CBF. O Tigre receberá uma cota de R$ 360 mil pela participação inicial no torneio.