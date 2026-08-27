O brasileiro Alison 'Piu' dos Santos quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras em etapa da Diamond League realizada em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (27). O brasileiro venceu a prova com 45s80.\nKarsten Warholm, norueguês dono do antigo recorde com 45s94, obtido na final olímpica em Tóquio-2021, ficou na segunda colocação. Ele cravou o tempo de 46s69. O terceiro colocado foi o nigeriano Ezequiel Nathaniel, com 47s50. Pódio na etapa passada, o brasileiro Matheus Lima ficou com a quarta posição.\nO velocista baixou o recorde em 14 centésimos. O brasileiro dominou a prova e disparou na frente após os primeiros 200m. Na reta final, ele manteve o ritmo forte e venceu.\nPiu já havia vencido a última etapa da Diamond League, na Silésia, no último final de semana. O brasileiro tinha feito o melhor tempo do mundo no ano, com 46s43.