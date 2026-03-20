A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31.
O jogador do time alvinegro foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool. De acordo com a entidade, o atleta da equipe inglesa está machucado.
Alisson entrou em campo na última quarta-feira (18), quando o Liverpool venceu o Galatasaray e avançou às quartas de final da Champions League.
Hugo Souza vai se juntar a Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe), as opções para o gol escolhidas pelo técnico Carlo Ancelotti.
Na última segunda-feira (16), quando anunciou seus convocados, o treinador afirmou que ainda não definiu seu trio de goleiros e assegurou que a disputa segue aberta para a Copa do Mundo de 2026.