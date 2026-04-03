Lesionado desde março, o goleiro Alisson, do Liverpool, continua em recuperação. O problema muscular na coxa direita o impedirá de enfrentar o Manchester City, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste sábado (4), e o Paris Saint-Germin, pelas quartas da Champions League, na quarta (8), disse o técnico da equipe inglesa, Arne Slot, nesta sexta (2).\n"Ele vai ficar fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que ele esteja em forma no final da temporada", disse Slot.\nA temporada europeia acaba no fim de maio, pouco antes do início da Copa do Mundo. A extensão do prazo de recuperação do goleiro, portanto, preocupa o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.\nTitular do Brasil há anos, Alisson foi cortado dos amistosos contra França e Croácia por causa da lesão. Ederson atuou contra os franceses, e Bento, contra os croatas.