O atacante Allanzinho, de 25 anos, chegou ao Atlético-GO no meio da semana passada. Como estava bem fisicamente, foi relacionado e utilizado pelo técnico Rafael Lacerda no segundo tempo do clássico em que o Dragão empatou por 1 a 1 com o Goiás.\nO jogador deixou boa impressão e pode ser escalado nesta quarta-feira (21), em Jataí, diante da Jataiense. Emprestado pelo Fortaleza, o rápido atacante explicou que gosta de encarar os adversários e que o desejo de vestir a camisa rubro-negra é antigo.\n"No treino, o professor Rafael Lacerda conversou bastante comigo e disse: 'Allan, você pode ir para cima umas vinte vezes. Se errar, vai de novo, porque você vai conseguir uma assistência ou o gol. Mas, quando perde a bola, ele pede intensidade na marcação'", destacou Allanzinho, que se prepara para a sequência contra a Jataiense, no Estádio Arapucão, e o Vila Nova, no clássico de domingo (25).