O aluguel do estádio Serra Dourada para o jogo entre Goiás x Cruzeiro custou seis vezes mais do que a média desde a reabertura do equipamento esportivo em 2022. O clube esmeraldino pagou R$ 318.725,00 pelo aluguel da praça esportiva para a disputa do duelo contra a Raposa, que terminou empatado por 2 a 2 pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (22).\nO borderô da partida foi divulgado pela CBF nesta quinta-feira (23). Chamou atenção o valor do aluguel do estádio.\nO POPULAR apurou que o acordo do Goiás com o Complexo Serra Dourada, nome utilizado pela Construcap, novo administrador do local desde o fim do ano passado, previa taxa mínima de R$ 300 mil e R$ 1 por pessoa que acessou o estádio para a partida entre Goiás e Cruzeiro. O público total foi de 18.725, o que totalizou a taxa de aluguel em R$ 318.725,00.