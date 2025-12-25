O meia Gabriel Boschilia não vai reforçar o Goiás em 2026. O jogador de 29 anos renovou contrato com o Operário-PR, até o fim de 2027, e dificilmente deixará o time paranaense no início da próxima temporada.\nGabriel Boschilia era o principal alvo do Goiás para a temporada de 2026. O clube goiano negociou a chegada do jogador por quase 1 mês, mas não teve sucesso nas investidas. A diretoria esmeraldina até acertou detalhes de tempo de contrato e salário com o atleta, mas não chegou a um acordo com o Operário-PR.\nO meia defende o clube paranaense desde o ano passado e tinha vínculo até o fim de 2026, que agora é até o final de 2027. Gabriel Boschilia é destaque do Operário-PR. Ele disputou 71 jogos pelo Fantasma, com 19 gols e oito assistências.\nSem acordo para contratar Gabriel Boschilia, o Goiás ainda não definiu se vai ou não seguir no mercado em busca de um reforço para o meio-campo. Para a função, o técnico Daniel Paulista conta com os meias Brayann e Alan Stence, além do volante Lucas Rodrigues, que jogou como meia na base.