Em um momento complicado na Série B, o Atlético-GO visita o lanterna América-MG na noite desta segunda-feira (8), a partir das 20 horas, na Arena Independência. Pela 12ª rodada da competição, o Dragão tenta encerrar a sequência de três jogos sem vencer, diante da única equipe que ainda não ganhou na Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nEm 14º lugar na tabela de classificação, com 13 pontos, o Atlético-GO vem de um empate no clássico com o Goiás (1 a 1). Antes disso, perdeu para o São Bernardo (1 a 0) e empatou com o Criciúma (1 a 1). Essa atual sequência negativa ocorreu após período de seis partidas de invencibilidade do time rubro-negro na Série B.\nSe a situação atleticana é ruim, a do América-MG é desesperadora. Na 20ª posição, com somente três pontos até o momento, o Coelho possui uma campanha de três empates e oito derrotas na Segundona. Na rodada passada, após derrota por 3 a 0 para o Juventude, o clube demitiu o técnico Roger Silva e contratou Umberto Louzer, que fará a sua estreia contra o Atlético-GO.