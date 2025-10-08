Pela 31ª rodada da Série B, o Vila Nova entra em campo na noite desta quarta-feira (8), a partir das 21h30, para visitar o América-MG na Arena Independência. Há oito jogos sem vencer na Segundona, o Tigre tenta derrubar essa marca para se recuperar na reta final da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO torcedor colorado não sabe o que é ter paz há oito partidas. Nesse recorte, o Vila Nova empatou seis vezes e perdeu duas, despencando na tabela de classificação e vendo o sonho do acesso ficar cada vez mais improvável, embora matematicamente possível. Para piorar, o time viu a zona de rebaixamento se aproximar, algo impensável após um início de ano regado a título estadual depois de duas décadas.\nEm seu segundo jogo como comandante alvirrubro, o técnico Umberto Louzer vai em busca de sua primeira vitória após ter uma semana quase inteiramente livre para trabalhar - o empate de 1 a 1 contra o Criciúma, no OBA, na estreia do treinador, ocorreu na última quinta-feira (2).