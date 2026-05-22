Após uma semana de preparação, o Vila Nova enfrenta o América-MG neste domingo (24), a partir das 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada da Série B. Na tentativa de vencer o Coelho como visitante pela primeira vez na história, o Tigre planeja aproveitar a boa fase diante da única equipe que ainda não ganhou no campeonato.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nEm 4º lugar, com 16 pontos, o Vila Nova vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, em casa, depois de passar três rodadas sem ganhar, com dois empates e uma derrota. O Tigre é dono do 2º melhor ataque do torneio, com 14 gols marcados, atrás apenas de São Bernardo e Náutico, que iniciaram a rodada com 15 gols cada.\nEm 20º, o América-MG só somou três pontos até aqui, todos eles oriundos de empates, e amarga seis derrotas na competição. Neste século, essa é a maior sequência do clube sem vencer uma partida na Série B (nove jogos), igualada com parte da campanha de 2025. Apesar disso, o time vem de um empate fora de casa contra o forte São Bernardo, por 1 a 1.