O torcedor do Goiás viveu momentos de apreensão na semana passada, após o time deixar o G4 da Série B pela primeira vez desde a 5ª rodada. A vitória sobre o Criciúma recolocou a equipe na faixa do acesso, mas o esmeraldino precisará se manter concentrado nos quatro últimos compromissos.Athletico-PR, Cuiabá, Novorizontino e Remo são os adversários derradeiros do Goiás na Série B de 2025 e estão atualmente na primeira página da tabela de classificação. Os quatro brigam por uma vaga na Série A.“O Goiás tem uma sequência difícil, assim como alguns que estão disputando a vaga na Série A. A missão do Goiás, por jogar contra adversários diretos, dificulta um pouco. Mas, por outro lado, esses clubes acabam também sendo obrigados a buscar o resultado, e isso facilita, entre aspas, porque o jogo se torna um pouco mais aberto”, avaliou o ex-goleiro Kleber Guerra, que vestiu a camisa esmeraldina na década de 1990.Para o narrador Fernando Fefux Ribeiro, da ESPN e da Disney+, o time goiano vai precisar mostrar o que há de melhor para continuar sonhando com a elite.“Todo jogo de Série B é uma final, e agora mais do que nunca. O Goiás conseguiu uma vitória improvável contra o Criciúma, a primeira do professor Carille, que tem experiência e bagagem necessárias para ajudar a equipe nessa reta final. É voltar a fazer da Serrinha a sua fortaleza e aproveitar os confrontos diretos. Essa é a chave do Goiás”, comentou.Na Série B, o Goiás esteve no G4 em 30 das 34 rodadas disputadas até agora, o equivalente a 88,23% de toda a competição. Neste momento, o esmeraldino depende apenas de si para subir.Em 4º lugar, com 55 pontos, a equipe está 5 pontos abaixo do líder Coritiba e com o mesmo número de pontos do 5º colocado Novorizontino, que possui uma vitória a menos (15 contra 14).Para Kleber Guerra, o Goiás sempre teve dificuldades nesta Série B contra adversários que aguardavam a iniciativa do time. Jogando de maneira reativa, a equipe costumava se dar bem, mas, de acordo com o ex-jogador, a reta final do campeonato exige algo a mais.“A comissão técnica tem que colocar na cabeça dos jogadores o feito de ter passado pelo Criciúma e aí sim, na próxima partida, conquistar mais três pontos. O Carille tem condições de ter o controle do elenco agora, já demonstrou isso”, pontuou.Para permanecer nessa toada positiva, Fefux Ribeiro acredita que não é o momento para mudanças muito substanciais e abruptas, pois o time chegou aonde chegou com esses jogadores e um estilo de jogo definido. Segundo o narrador, a aposta em Fábio Carille foi justamente por ser um treinador experiente e acostumado à competição, até por ser o atual campeão com o Santos, no ano passado.“A mudança principal agora seja de postura, de ímpeto. Apesar dos deslizes, o Goiás ainda se mantém vivo na briga, fruto de um 1º turno muito positivo. Fechar o vestiário em um único objetivo, pois acredito que o esmeraldino tem elenco e força, além de torcida de sobra, para jogar a Série A em 2026”, opinou.No caminho para o acesso, o Goiás enfrenta o Athletico-PR na próxima rodada.O embate diante do Furacão será no próximo sábado (1º), às 16 horas, na Serrinha, pela 35ª rodada da Série B.“O Athletico, na minha visão, é um dos clubes que têm a tabela um pouco mais tranquila, vai jogar contra adversários que estão na parte de baixo também. Mas vejo o Goiás em uma postura diferente. Tem que repetir esse ritmo que o Carille colocou na equipe nas próximas partidas e definir o jogo a jogo. Não adianta empolgar, pensar lá no final. Eu que joguei várias vezes com o Goiás lá em Criciúma, sei muito da dificuldade que é jogar lá e foi difícil, mas essa vitória valoriza muito”, complementou Kleber Guerra.