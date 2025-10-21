A cinco rodadas do fim da Série B, o Goiás busca se reencontrar para tentar uma reação. Antes, a equipe era competitiva e com uma identidade bem definida, algo que se perdeu e ajuda a explicar o momento de queda livre. Há um mês sem ganhar, o clube acaba de deixar o G4. A conquista do acesso nunca esteve tão comprometida quanto agora.\n“O Goiás vive meio que um colapso de identidade. O que antes era uma equipe competitiva, de jogo reativo e disciplinado, perdeu confiança e padrão. A equipe desorganizou-se taticamente e emocionalmente, que é um processo típico de times que começam a duvidar de si mesmos. A sequência negativa criou uma espiral de insegurança que contamina o rendimento coletivo", comentou o jornalista Elton Serra, comentarista da ESPN Brasil.\nA solidez defensiva e a eficiência no ataque deixou de existir no 2º turno, gerando uma sequência ruim de resultados e emocional abalado. O Goiás não venceu nas últimas seis partidas. O último triunfo foi contra o Paysandu (1 a 0), no dia 20 de setembro.