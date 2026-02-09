Flávio Tanajura não é mais técnico da Anapolina para a sequência do Campeonato Goiano. A direção da Rubra anunciou a saída do treinador, que não resistiu à derrota (2 a 0) no clássico do último domingo (8), no Estádio Jonas Duarte, para o Anápolis.\nMesmo com o revés, a Xata garantiu a vaga às quartas de final do Goianão, uma das metas do clube, que estava fora da elite desde 2020 e retornou nesta temporada.\nO nome mais cotado para assumir o cargo é Alan George, que foi jogador da Rubra na década de 90 e que, como treinador, dirigiu clubes goianos e de outros estados.\nA Anapolina decidirá vaga à semifinal do Estadual a partir da próxima quarta-feira (11), contra a Jataiense. A partida de ida será em casa, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. No próximo domingo (15), as duas equipes do interior jogam em Jatai, no Estádio Arapucão.