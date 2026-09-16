A Anapolina anunciou na tarde desta quarta-feira (16) a contratação do técnico Marcelo Chamusca. O treinador de 59 anos terá o desafio de comandar a Rubra na temporada de 2027, que a equipe disputará o Campeonato Goiano, Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.\nA direção da Rubra também confirmou a contratação de Emerson Melo para o cargo de coordenador de futebol.\nMarcelo Chamusca tem 59 anos. Baiano, é irmão do também treinador, Péricles Chamusca, que dirigiu o Goiás (2005) e foi campeão da Copa do Brasil (2004) pelo Santo André.\nNo futebol goiano, Marcelo Chamusca comandou o Atlético-GO no início de 2015, em temporada de reformulação do elenco e com poucos recursos no clube. Ele teve, como o maior mérito, lançar no time principal o meia-atacante Luiz Fernando, até então promessa da base atleticana.