A Anapolina anunciou nesta segunda-feira (9) Alan George, de 53 anos, como seu novo treinador para a sequência decisiva do Goianão no mata-mata. Ele chega para substituir Flávio Tanajura, demitido após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Anápolis, na última rodada da primeira fase.\nA Anapolina já volta a campo nesta quarta-feira (11), contra a Jataiense, no jogo de ida das quartas de final.\nFlávio Tanajura comandou a Rubra em 16 partidas, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Além disso, conquistou o título da Divisão de Acesso do Goianão e garantiu a classificação antecipada para o mata-mata. Na primeira fase, a equipe disputou oito jogos, somando quatro vitórias e quatro derrotas, sendo três delas nas últimas quatro rodadas.\nGoianão 2026: veja a classificação após 1ª fase e todos os detalhes das quartas de final