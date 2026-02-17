Com a classificação para as semifinais ao vencer a Jataiense por 1 a 0 no Arapucão, a Anapolina garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2027. Nesta segunda-feira (16), com a eliminação do Anápolis diante do Vila Nova, a Rubra também garantiu o título de Campeã do Interior do Goianão, dado ao clube do interior mais bem colocado no Estadual.\nEm 2025, a meta era conquistar o acesso à elite do futebol goiano, objetivo alcançado com o título da Divisão de Acesso. Para 2026, três metas foram definidas: chegar às semifinais do Goianão e, consequentemente, garantir vaga na Série D e na Copa do Brasil, objetivos já atingidos, além de conquistar o título de campeão do interior. Todas foram atingidas.\nNehemias Ramos, CEO da Anapolina, falou sobre esses objetivos estabelecidos pelo clube. O CEO comentou o momento vivido pelo clube e projetou novos investimentos para 2027, visando montar um time forte para as competições nacionais.