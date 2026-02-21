Anapolina e Goiás empataram por 2 a 2 o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano neste sábado (21), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Em jgoo eletrizante, o clube esmeraldino abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo antes de ter Filipe Machado expulso. Depois da expulsão, a Rubra domnou o jogo, conseguiu o empate e quase virou. A partida de volta será no próximo sábado (28), na Serrinha, em Goiânia.\nComo foi o jogo\nAos 30 segundos de jogo, o Goiás balançou a rede. Em triangulação pela esquerda, Lourenço passou para Anselmo Ramon, que tocou de lado para Jajá completar na saída do goleiro, abrindo o placar para o clube esmeraldino.\nPela Anapolina, Roberto Baggio prenunciava uma jogada que seria recorrente da Rubra contra o Goiás: o chute de fora da área. Tadeu espalmou.\nAos 13 minutos, o Goiás marcou novamente em jogada de pé em pé. Do meio para a direita, a bola saiu de Anselmo Ramon, passou por Lucas Rodrigues e chegou a Jean Carlos, que finalizou tirando do goleiro. O alviverde vencia por 2 a 0.