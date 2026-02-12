Anapolina e Jataiense ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (11), pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, no Estádio Jonas Duarte. A Rubra dominou a partida, com mais posse de bola e melhores oportunidades, enquanto a Raposa suportou a pressão e precisou de uma bola para empatar o placar. Wadson marcou para o time da casa no primeiro tempo, e Assis, que vive grande fase, deixou tudo igual na etapa final.\nA Rubra, que estreou o novo treinador Alan George nesta partida, após demissão de Flávio Tanajura, chega ao segundo jogo seguido sem vencer: derrota para o Anápolis na última rodada da 1ª fase e agora o empate em casa contra a Jataiense.\nJá a equipe de Jataí recupera a confiança após a goleada sofrida para o Vila Nova por 4 a 1 e decide a classificação diante de sua torcida.