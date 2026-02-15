A Anapolina ganhou da Jataiense por 1 a 0 neste domingo (15) e está classificada à semifinal do Campeonato Goiano após oito anos. A Rubra venceu com gol de Cesinha, marcado no segundo tempo, no Estádio Arapucão, em Jataí, no jogo da volta das quartas de final. A adversário da Xata na próxima fase ainda não está definido, mas será um time da capital.\nA definição das semifinais ocorrerá nesta segunda-feira (16). Se o Vila Nova se classificar com vitória sobre o Anápolis, o Tigre será o adversário da Anapolina, que será a 4ª colocada entre os semifinalistas. Se o Vila avançar com empate, derrota por até um gol de diferença ou nos pênaltis, a Anapolina pegará o Goiás, pois será a 4ª, mas verá o alviverde ficar em 1º. Se o Anápolis se classificar diante do Tigre, tudo muda: a Anapolina fica em 3º entre os semifinalistas e pegará o Atlético-GO.