A Anapolina iniciou a comercialização de ingressos para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano contra o Goiás. Os times se enfrentam no próximo sábado (21), a partir das 17 horas, no estádio Jonas Duarte.\nPara o jogo da semifinal, a diretoria da Anapolina aumentou os valores dos ingressos em R$ 20 (cadeira) e R$ 10 (arquibancada) em comparação com os valores trabalhados durante a fase de classificação e quartas de final.\nPara a semifinal contra o Goiás, o valor do ingressos para arquibancada é de R$ 60, enquanto nas cadeiras o valor é de R$ 120. Torcedores com as camisas da Anapolina e do Goiás pagam meia-entrada em qualquer setor.\nA comercialização para torcedores do Goiás será feita apenas de maneira online, no site da Ingresso SA. Torcedores da Anapolina também podem usar este meio, além das opções na “Rubra Store” e também na bilheteria do estádio Jonas Duarte (a partir das 13 horas de sexta-feira, 20).