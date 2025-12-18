A Anapolina retornou à elite do futebol goiano após cinco anos na Divisão de Acesso e segue comandada pelo técnico Flávio Tanajura, que permaneceu no cargo após conquistar o título da 2ª Divisão de 2025 de forma invicta - sete vitórias e sete empates em 14 jogos. A pré-temporada começou no dia 25 de novembro.\nO elenco da Rubra já está fechado. São 35 jogadores no plantel, entre eles 18 remanescentes da campanha do acesso em 2025.\nEntre os reforços, destacam-se o goleiro Jean Carlos, de 25 anos, que disputou a última Série D pelo Goiatuba, além dos destaques do Mineiros, que conquistaram o acesso à 2ª Divisão do Campeonato Goiano neste ano: os meio-campistas Gabriel Borges e Guilherme Carrijo. O atacante Thiaguinho, que se destacou pelo Morrinhos em 2025, também reforça o time.\nEntre os remanescentes, o atacante Iury Tanque, de 31 anos, permanece no clube após ser peça fundamental na campanha do acesso, terminando como artilheiro da Divisão de Acesso com seis gols. Ele também marcou seis gols pelo Mineiros na 3ª Divisão do Goiano em 2025, ficando em 3º lugar na artilharia da competição e ajudando a equipe a conquistar o acesso.