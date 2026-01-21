Na noite desta quarta-feira (21), a Anapolina venceu o Crac por 2 a 0 no Estádio Jonas Duarte, com dois belos gols de Wesley, e encostou no pelotão de cima da tabela de classificação do Campeonato Goiano.\nNeste momento, a Rubra é a vice-líder da competição, com os mesmos nove pontos do Vila Nova, que ainda joga na 4ª rodada. Já o Crac segue sem vencer no torneio e se manteve em 8º lugar, com dois pontos, mas pode perder posições a depender dos outros confrontos.\nO próximo compromisso da Anapolina é contra o Goiás, no sábado (24), às 16 horas, novamente no Jonas Duarte. Já o Crac visita o Anápolis no domingo (26), às 16 horas, no próprio Jonas Duarte.\nO jogo\nO Crac começou a partida melhor. Logo aos 11 minutos do 1º tempo, Alemão chutou, o goleiro Artur defendeu com a ponta dos dedos e a bola ainda bateu na trave antes de sair.